LIVE Italia-Germania 0-0 hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | le azzurre non sfruttano due power play

La partita tra Italia e Germania nel torneo di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi si conclude sullo 0-0. Le azzurre hanno avuto due occasioni di vantaggio con i power play, ma non sono riuscite a sfruttarle. Durante, il portiere italiano, ha fatto diverse parate decisive e ha mantenuto la porta inviolata per tutta la partita. La squadra italiana ha combattuto con grinta, ma alla fine il risultato è rimasto invariato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.23 Come sempre in questo torneo olimpico Durante è una sicurezza in porta! Diverse le parate del portiere azzurro, che più volte ha impedito alle avversarie di trovare il vantaggio! 17.20 Prima frazione di gioco piuttosto equilibrata sul ghiaccio di Rho Fiera. Le tedesche sono partite col piede sull’acceleratore, mettendo in difficoltà più volte la difesa azzurra. Le ragazze di Bouchars sono però uscite alla distanza arrivando vicine al gol con Della Rovere e Fantin. Peccato soprattutto per i due power play andati a vuoto. FINE PRIMO PERIODO 20? Durante! Bravissima l’azzurra che prima para il tiro da lontano e poi riesce anche a neutralizzare il tap-in sul rimpallo di Jobst Smith! 19? Ancora una parata di Durante! Il tiro da lontano di Haider non impensierisce il portiere azzurro che ancora una volta si dimostra sicura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 0-0, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre non sfruttano due power play Approfondimenti su Italia Germania LIVE Italia-Germania, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre per il secondo posto nel girone Oggi si gioca l’ultima partita del girone B tra Italia e Germania nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi. LIVE Italia-Francia, Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA: esordio storico per le azzurre Questa mattina si gioca una partita storica per l’hockey ghiaccio femminile. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Italia Germania Argomenti discussi: Domani alla Sparkasse Arena l’amichevole preolimpica tra Italia e Germania; Olimpiadi, dalla combinata al trampolino fino al pattinaggio di figura: tutti i risultati di giornata; Hockey ghiaccio femminile: la Germania domina il Giappone alle Olimpiadi 2026; DFB Pokal, lo Stoccarda supera il gelo e il Kiel e vola in semifinale. LIVE Italia-Germania 0-0, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurra puntano all’ennesimo scalpo di rilievo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19' Ancora una parata di Durante! Il tiro da lontano di Haider non impensierisce il portiere azzurro che ancora ... oasport.it ITALIA vs GERMANIA Hockey su Ghiaccio Femminile Scende sul ghiaccio la Nazionale azzurra Grinta, velocità e cuore contro una Germania solida e combattiva. Una sfida che promette spettacolo, colpi di bastone e adrenalina pura Ol - facebook.com facebook Italia e Germania con un accordo interessante vogliono ridare potere agli Stati e toglierlo alla burocrazia della Commissione europea a Bruxelles: è un buon modo per rafforzare l’Europa. Il centralismo della Commissione ha prodotto solo regole inutili e poca x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.