LIVE Firenze-Conegliano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | al via il match! Subito fuga della pantere

È iniziato il match tra Firenze e Conegliano nel campionato di volley femminile. Le pantere di Conegliano sono subito scatenate e si portano avanti con un break importante. Malesevic blocca bene e spinge le avversarie a commettere errori, mentre Acciarri trova il campo con un colpo veloce. La partita si fa accesa e il pubblico si prepara a seguire un incontro combattuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-13 Monster block di Malesevic su Sylla! Come ha retto bene! 7-13 Bella fast di Acciarri che stavolta trova il campo avversario. 6-13 Errore anche per Firenze, questa volta con Tanase. 6-12 Errore di Lubian al servizio. 5-12 Fast di Lubian che trova il campo avversario. 5-11 Regge una volta poi la difesa di Conegliano si piega ad un altro attacco di Bukilic. 4-11 Pallonetto delicato di Sylla che rimane in campo. 4-10 Sfonda Bukilic! Sblocca il cartellino il Bisonte. Altro time out chiesto da Firenze. 3-10 ACE DI ADIGWE! 3-9 Tanasse sceglie la parallela ma la palla esce di poco.

