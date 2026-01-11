LIVE Chieri-Conegliano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | trasferta non semplice per le Pantere

Benvenuti alla diretta della partita tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Imoco Volley Conegliano, valida per la sesta giornata di ritorno della Serie A1 femminile 2026. Seguiremo l'incontro in tempo reale, offrendo aggiornamenti accurati su un match che si presenta complesso per le Pantere venete, favorite ma impegnate in una trasferta difficile. Restate con noi per tutte le novità e i risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e l’ Imoco Volley Conegliano, valido per la sesta giornata di ritorno del massimo campionato italiano di pallavolo femminile, la Serie A1 Tigotà, con le Pantere venete che sono le grandi favorite per la vittoria finale. Sono tre le vittorie di fila in campionato per Chieri, mentre sono cinque totali considerando tutta la stagione, viste le vittorie in Coppa Italia per 3-2 contro Busto Arsizio e in Coppa CEV per 2-3 contro Vandoeuvre. 🔗 Leggi su Oasport.it

