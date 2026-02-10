LIVE Firenze-Conegliano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | pantere in controllo loro anche il 2° set!

Conegliano prende il largo e vince il secondo set contro Firenze. Le pantere dominano in campo, con Gabi che mette a segno una fucilata e chiude il parziale 16-25. La squadra di casa fatica a risalire, mentre le ospiti continuano a controllare la partita e si avvicinano alla vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cambio di campo. Conegliano conduce per 0-2. 16-25 CHIUDE GABI! Che fucilata della brasiliana! 2° set chiuso di nuovo in scioltezza. 16-24 Bella veloce di Acciarri! 15-24 Gabi a segno con la parallela. 1° set point per Conegliano. Che bella la ricezione di De Gennaro. 15-23 A segno Zuccarelli in diagonale. Traiettoria sporcata dal muro. 14-23 Ace di Sylla! 14-22 Ci prova Malesevic ad arrivare sul pallonetto di Adigwe. Niente da fare purtroppo per lei. 14-21 Attacco vincente in pallonetto giocato da Tanase. Si è svegliata anche lei tra le fila del Bisonte.

