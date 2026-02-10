LIVE Firenze-Conegliano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 2° set al via Le pantere chiudono agevolmente il primo parziale

Firenze e Conegliano si affrontano nella partita di volley femminile valida per l’A1 2026. Dopo aver chiuso il primo set con facilità, le pantere di Conegliano sono andate avanti nel secondo, grazie a un pallonetto di Sylla che ha sorpreso le avversarie. Le squadre sono in campo per il secondo set, con le ospiti che cercano di consolidare il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 Pallonetto a due mani di Sylla. Tutte ferme nella metà campo del Bisonte. Che delicato questo tocco. 0-2 ANCORA GABI! Palla che si insacca tra il muro e la rete nel campo delle padrone di casa. 0-1 Subito incertezza difensiva di Firenze. Punto sulla schiacciata di Gabi! 19:24 Si riparte. Primo set alle ospiti! 17-25 Chiude il primo set Adigwe! 7 punti per lei fin qui! 17-24 Annullato il primo set point da una diagonale forte di Malesevic. 16-24 Munarini! Che muro su Knollema! 1° set point per Conegliano! 16-23 Fuori la battuta di Ewert. 15-23 Monster block di Adigwe.

