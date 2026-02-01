LIVE Conegliano-Macerata 2-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-16 le pantere dominano il 2° set

Le Pantere di Conegliano vincono 2-0 contro Macerata nel match di volley femminile. Nel secondo set, le padrone di casa dominano e chiudono con un punteggio di 25-16. La partita si svolge nel campionato di Serie A1 2026 e viene trasmessa in diretta streaming. I tifosi sono già connessi per seguire ogni punto di questa sfida.

Time out Macerata 6-3 Diagonale di Sillah da posto 4. 5-3 Errore in ricostruzione di Batte, che è rimasta in campo in quest'avvio di terzo 4-3 MOOOOONSTEEEER BLOOOOOCK!! Sillah sbarra la strada sulla parallela dalla seconda linea di Decortes. 3-3 Diagonale di Sillah da posto 4 al termine di uno degli scambi più lunghi della partita con ottime difese da entrambe le parti 2-3 Ancora un pallone che cade con troppa facilità dopo la difesa di Ewert. 2-2 Primo tempo Fahr 1-2 Cade con troppa facilità il pallone attaccato da Kokkonen.

