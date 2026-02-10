LIVE Errani Paolini-Eikeri Jiang 6-3 WTA Doha 2026 in DIRETTA | le azzurre si aggiudicano il primo set

L’Italia torna a farsi vedere nel torneo di Doha. Nella partita in corso, le azzurre hanno conquistato il primo set contro le avversarie Eikeri e Jiang, chiudendo 6-3. Paolini ha piazzato un diritto incrociato molto angolato e vincente, portando avanti il match. La partita è ancora aperta e i tifosi sperano in un’ulteriore buona prestazione delle nostre.

6-3 Diritto incrociato e vincente di Paolini che gioca un colpo molto angolato e corto. Il primo set è delle azzurre. 40-40 In rete il diritto lungolinea di "Jas". 40-30 Drop shot incrociato e vincente giocato con il diritto di Errani. Due set point. 30-30 Risposta con il diritto incrociata e vincente della cinese. 30-15 Smash incrociato e vincente di Jiang. 30-0 Volée di rovescio lungolinea vincente della bolognese. 15-0 Servizio interno vincente della toscana. Serve Paolini 5-2 Rovescio incrociato vincente giocato in risposta della classe '87. 40-40 Smash lungolinea vincente di Errani.

