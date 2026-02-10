Errani e Paolini prendono il comando nel match di Doha. Le azzurre ottengono il break all'inizio del secondo set e si portano in vantaggio 2-1 contro le rivali Eikeri e Jiang. Dopo aver vinto il primo parziale 6-3, Errani al servizio cerca di consolidare il vantaggio con uno smash vincente dal centro del campo. La partita continua a essere combattuta, ma le italiane sembrano più determinate a portare a casa il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Errani al servizio. 2-1 Smash incrociato e vincente della nativa di Ziyang. 40-15 Rovescio incrociato in rete della norvegese. 40-0 Smash incrociato e vincente di Jiang. 30-0 Diritto lungolinea e vincente giocato in recupero di Eikeri. 15-0 Servizio esterno vincente della nativa di Oslo. Eikeri al servizio. 2-0 Servizio esterno vincente della classe ’96. 40-30 Smash incrociato e vincente della nativa di Bologna. 30-30 Diritto incrociato e vincente della norvegese. 30-15 In rete il diritto incrociato di Jiang. 15-15 Diritto lungolinea vincente giocato al centro della classe ’99. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Eikeri/Jiang, 6-3, 2-1, WTA Doha 2026 in DIRETTA: le azzurre ottengono il break in apertura di secondo set

L'Italia torna a farsi vedere nel torneo di Doha.

Oggi a Doha si gioca il primo match di doppio del Master 1000.

