LIVE – Combinata femminile sci Milano Cortina 2026 | Johnson guida Goggia cade Pirovano terza

La combinata femminile di sci a Milano Cortina 2026 fa salire il ritmo. Breezy Johnson prende il comando, mentre Sofia Goggia cade e lascia il podio. Laura Pirovano si mantiene in corsa per il podio, pronta a dare battaglia. La gara è ancora aperta e ogni secondo può cambiare le posizioni.

La discesa della combinata femminile a Milano Cortina 2026 regala emozioni forti: Breezy Johnson detta il passo, Sofia Goggia esce di scena dopo una caduta, mentre Laura Pirovano resta pienamente in lotta per il podio. La combinata femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entra nel vivo con una discesa che non fa sconti e ridisegna subito gli equilibri in vista dello slalom decisivo. Davanti a tutte si porta l'americana Breezy Johnson, che firma una prova di grande solidità e chiude in 1:36.59, confermandosi uno dei riferimenti assoluti della specialità. Alle sue spalle l'austriaca Ariane Raedler paga appena sei centesimi, mentre l'Italia sorride grazie a Laura Pirovano, terza a +0.

