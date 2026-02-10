LIVE Biathlon Individuale maschile Olimpiadi in DIRETTA | Perrot favorito Giacomel deve limitare i danni al poligono

Oggi ad Anterselva si corre la 20 km di biathlon maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tommaso Giacomel affronta la gara con l’obiettivo di limitare i danni al poligono, mentre Perrot parte come favorito. La tensione è alta, e gli atleti sono pronti a dare il massimo in questa prova decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti ad Anterselva e alla DIRETTA LIVE della 20 km con partenza ad intervalli di biathlon maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la classica gara individuale su 4 poligoni in cui Tommaso GIACOMEL prova a fare la storia. L'Italia va alla ricerca delle migliori Olimpiadi della storia, con un bottino di tre medaglie che diventerebbe il migliore della storia nel biathlon. Lo ha iniziato a fare con l'argento della staffetta mista, mentre oggi proverà a mettersi al collo una delle medaglie più ambite a livello individuale.

