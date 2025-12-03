CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.31: Partita la gara 15.28: In mezzo a questo gruppo di fuoriclasse partirà anche l’azzurro Tommaso Giacomel, che avrà il pettorale 56: una posizione ideale per leggere la gara e provare a inserirsi nella lotta per un piazzamento di prestigio. A chiudere la sezione dei pettorali di alto livello sarà il tedesco Philipp Nawrath (66), altro atleta capace di performance di spessore nelle giornate migliori. Saranno cinque gli azzurri in gara, per un totale di sei. Il primo a partire sarà Lukas Hofer con il pettorale numero 5, a cui seguirà Didier Bionaz con il 25, facente parte del secondo gruppo, così come Patrick Braunhofer che avrà il 45. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: sarà sfida Laegreid-Perrot? Giacomel outsider di lusso