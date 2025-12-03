CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16.20: Stroemsheim non sbaglia al secondo poligono dopo l’errore del primo, Mandzyn li sbaglia tutti e si tira fuori,. Botn non sbaglia ed è primo dopo due poligoni, Perrot trova lo zero al terzo poligono, è in testa 16.19.l Stefansson è quarto dopo due poligoni col doppio zero 16.18. Uldal non sbaglia al terzo poligono ed è terzo 16.17: Veloce Giacomel ma arriva un errore, è nono subito dietro a Perrot 16.15: Sbaglia Rastorgujevs al terzo poligono ed è Strelow in testa, Samuelsson non sbaglia al secondo poligono ed è in testa 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Biathlon, Individuale maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: big senza errori, Giacomel bene al primo poligono