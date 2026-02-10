LIVE Biathlon Individuale maschile Olimpiadi in DIRETTA | Botn per rovinare la festa a Perrot Italia alla finestra

Questa mattina, gli atleti sono scesi in pista per la gara individuale maschile alle Olimpiadi di Pechino. La competizione si è accesa quando Botn ha cercato di rovinare la festa a Perrot, che sembrava ormai in controllo. Nel frattempo, Hofer e Giacomel continuano a correre fianco a fianco, rimanendo vicini e pronti a sfruttare ogni occasione. La tensione cresce, i tifosi seguono ogni mossa in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:33 Hofer e Giacomel viaggiano ancora insieme, letteralmente in pista. ZEROOO e 19 su 2 di Nawrath. Per ora è lui il biatleta da battere per la medaglia d'argento. Niente, sbaglia laegreid. Finita per lui, per l'oro. 14:31 Botn, con lo zero a terra nella terza serie, mantiene 20? di margine su Perrot. 14:30 Dunque, Laegreid ha 45? di margine su Perrot. Deve affrontare la terza serie. IMPRESSIONANTE PERROT! Per noi l'ha vinta. Ora diventa bellissimo seguire la gara di Laegreid. 14:29 Tra non molto Botn al 3° poligono. Ora però Eric Perrot. 14:28 Attenzione a Laegreid!!! Ha 44? di margine su Perrot nel terzo giro.

