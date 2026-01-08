LIVE Biathlon Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA | Giacomel e Perrot sfrutteranno l’assenza di Botn?

Benvenuti alla diretta della prova sprint maschile di biathlon a Oberhof 2026. Seguiremo in tempo reale le prestazioni di Giacomel e Perrot, valutando eventuali opportunità derivanti dall’assenza di Botn. Rimanete aggiornati per tutte le novità sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint maschile di Oberhof. Inizia la tappa di Coppa del Mondo nel tempio tedesco, con le previsioni meteo che hanno costretto gli organizzatori a variare i piani anticipando l’orario della competizione maschile e di un giorno quella femminile. Appuntamento alle 11.30 con la 10 km che inaugurerà la tappa sul tracciato della località della Turingia. Italia che si affida a Tommaso Giacomel, voglioso di riscattare l’opaca sprint di Annecy. L’azzurro, terzo in classifica generale, vuole approfittare dell’assenza del leader norvegese Botn. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oberhof | Sprint maschile in Diretta Streaming | IT; Startlist sprint maschile Oberhof 2026: orario, programma, tv, streaming; Il programma delle gare settimanali: undici discipline impegnate; Startlist sprint femminile Oberhof 2026: orario, programma, tv, streaming.

