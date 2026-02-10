Lite condominiale finisce in rissa | coinvolti padri madri e figli Feriti e denunce

Una lite tra vicini a Mortise, frazione di Padova, è degenerata in una rissa con coinvolgimento di padri, madri e figli. Quattro persone sono rimaste ferite, alcune con ferite serie, e sono state portate in ospedale. La polizia è intervenuta sul posto per calmare gli animi e ha avviato le indagini, mentre i protagonisti della lite sono stati denunciati. La scena, che doveva essere una mattinata normale, si è trasformata in un vero e proprio caos.

Quella che doveva essere una normale mattinata di inizio settimana si è trasformata in una scena da far west a Mortise, frazione di Padova. Nella mattina di lunedì 9 febbraio, una lite apparentemente banale tra vicini è degenerata fino a coinvolgere due intere famiglie, dando vita a una violenta rissa in piena strada, nel cortile delle case popolari di via Bajardi. Spintoni, urla e botte hanno spezzato la quotidianità del quartiere, lasciando i residenti sotto choc. A raccontare quanto accaduto è Il Gazzettino, che ricostruisce una sequenza partita dai pianerottoli delle abitazioni e rapidamente sfociata all’esterno.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Lite Condominiale

Una lite tra famiglie si trasforma in una rissa in strada a Mortise.

Una lite tra condomini a Padova, nel quartiere di Mortise, è finita in una rissa violenta tra due famiglie.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lite Condominiale

Argomenti discussi: Lite in condominio sfociata in aggressione, cade la condanna in Appello; La lite condominiale finisce in rissa tra famiglie: botte in strada tra padri, madri e figli. C'erano anche dei coltelli; Lite condominiale a Ostia finisce in pronto soccorso: pattuglie della polizia e ambulanze sul posto; Daniele Si Nasce vince Tali e Quali Show: Sono partito da Zero e Ostia è nel mio cuore (VIDEO).

La lite condominiale finisce in rissa tra famiglie: botte in strada tra padri, madri e figli. «C'erano anche dei coltelli»Far West a Mortise, frazione di Padova, dove nella mattina di lunedì 9 febbraio è scoppiata una rissa tra famiglie dopo quella che sembrava una banale lite condominiale: ... leggo.it

La lite fra vicini finisce in aula con l’assoluzioneUn rimprovero al vicino di casa, che sfruttava la corrente condominiale per utilizzare la lucidatrice, gli era costato due pugni in faccia che lo avevano messo al tappeto. A prenderli era stato un ... ilrestodelcarlino.it

Leggo. . Far West a Mortise, frazione di Padova, dove nella mattina di lunedì 9 febbraio è scoppiata una rissa tra famiglie dopo quella che sembrava una banale lite condominiale: coinvolti due interi nuclei familiari, dieci persone tra padri, madri e figli, che tra s - facebook.com facebook