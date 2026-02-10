Olimpiadi Milano-Cortina | curling bronzo Italia Battuta la Gran Bretagna 5-3 Undicesima medaglia

L’Italia conquista la sua undicesima medaglia ai Giochi di Milano-Cortina. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno battuto la Gran Bretagna di Jennifer Dodds e Bruce Mouat nella finale per il terzo posto del curling doppio misto, vincendo 5-3. La squadra azzurra ha mostrato grande determinazione e ha messo fine a un torneo difficile, portando a casa il bronzo e un’altra soddisfazione per il movimento olimpico italiano.

CORTINA – Evvai Italia! Undicesima medaglia per l'Italia ai Giochi di Milano Cortina. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto il bronzo nella 'finalina' per il terzo posto del torneo di doppio misto di curling battendo la Gran Bretagna di Jennifer Dodds e Bruce Mouat, che aveva chiuso al comando il round robin con una sola sconfitta, con il punteggio di 5-3. La coppia azzurra, campione del mondo in carica, resta così sul podio olimpico a quattro anni di distanza dal trionfo di Pechino 2022, prima storica medaglia azzurra nel curling. Nel tardo pomeriggio Svezia e Usa si affronteranno per la medaglia d'oro.

