Fontana e Sighel d' oro | fantastica staffetta mista short track Bronzo nel curling | Arianna nella storia | Goggia volo in curva

Fontana e Sighel conquistano l’oro nella staffetta mista di short track, regalando un risultato storico all’Italia. La gara è stata emozionante e combattuta fino all’ultimo giro. Nel curling, invece, gli azzurri si sono assicurati il bronzo, mentre Arianna ha scritto un’altra pagina importante nella storia dello sport italiano. In alto mare anche Goggia, che ha dato spettacolo in una curva durante la sua discesa. A sci di fondo, Ganz e Cassol sono arrivati in semifinale tra le donne, e Pellegrino si è qualificato con il ripescaggio tra gli uomini

La Gran Bretagna ha la stone conclusiva in una end complicata, in cui potrebbe conquistare tre-quattro punti, ma riesce a chiuderne una sola. Colpo difficile in chiusura per Constantini, che deve tentare di infilare la pietra gialla finale tra tre rosse: ci riesce con una grande impresa. Manuela Passaretta però non si presenterà. Sarebbe stata l'unica italiana in gara. (Marco Bonarrigo) Dopo lo spettacolare argento di domenica nella staffetta mista, partono con il freno a mano tirato gli azzurri del biathlon nel programma individuale. In una prova come la 20 chilometri dove la precisione al poligono è fondamentale (ogni errore si paga con un minuto di penalità, non con un giro di 250 metri da recuperare dove contano le qualità di resistenza), i tre «rossi» di Tommaso Giacomel al poligono hanno annullato le ottime gambe del trentino, il cui sesto posto (con il terzo tempo sugli sci) ha quasi dell'incredibile vista la quantità di centri mancati.

