L' Italia conquista l’oro nella staffetta mista Short Track Bronzo per Constantini-Mosaner

L’Italia ha vinto l’oro nella staffetta mista di Short Track. La squadra guidata da Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel ha tagliato il traguardo per prima. I loro assistenti, Chiara Betti e Luca Spechenhauser, sono rimasti dietro le quinte, ma senza di loro niente sarebbe stato possibile. La vittoria è arrivata dopo una gara intensa e senza errori. L’Italia mette in bacheca un altro oro e si prepara alle prossime sfide.

AGI - Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, i rifinitori, Chiara Betti e Luca Spechenhauser, gli aiutanti. Sono loro sei i campioni olimpici della staffetta mista di Milano Cortina 2026 a regalare alla spedizione azzurra il secondo oro a questi Giochi e la medaglia numero 10, cui seguirà poi il bronzo nel misto curling. Arianna Fontana nella storia. Arianna Fontana, 35 anni, valtellinese, dell'Ice Lab, è la 'regina' azzurra dello short track. Con i cinque cerchi ha un rapporto privilegiato. A Torino 2006, a soli 15 anni e 10 mesi, ottiene il bronzo nella staffetta femminile diventando la più giovane medagliata azzurra di sempre in ambito olimpico.

