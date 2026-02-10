L’Italia che piace Stranieri nuovo record Al top le vacanze luxury

L’Italia ha battuto ogni record nel turismo straniero. Nel 2025, le presenze di turisti provenienti dall’estero sono salite a 271 milioni, il dato più alto di sempre. Rispetto all’anno precedente, c’è stato un aumento del 6,7%. Più visitatori scelgono le vacanze di lusso, e le mete italiane continuano ad attrarre stranieri in grande numero.

Turismo straniero da record. Nel 2025 le presenze straniere in Italia hanno raggiunto quota 271 milioni, il massimo mai registrato, con un incremento del 6,7% sull’anno prima. La spesa turistica dei visitatori esteri è stimata in 57,1 miliardi, a conferma del ruolo del comparto come volano dell’economia. È quanto emerge dalle stime elaborate da Cst-Centro studi Firenze per Assoturismo Confesercenti. Sul piano territoriale, nelle aree del Mezzogiorno e nelle isole la domanda straniera è stimata in crescita dell’8,7%, pari a circa 3,3 milioni di presenze in più. Nel nord-est, invece, gli stranieri aumentano del 6,7% (più 7 milioni di pernottamenti) e nel nord-ovest del 6,5% (più 3 milioni). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Secondo i dati di ENIT e del Ministero del Turismo, l’Italia si conferma una delle destinazioni più apprezzate per le vacanze invernali, posizionandosi ai vertici in Europa per il tasso di occupazione delle strutture ricettive.

La provincia di Lucca si conferma una delle destinazioni preferite dagli acquirenti stranieri in Italia.

