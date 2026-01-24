Case per stranieri tutti pazzi per Lucca | al top in Toscana e quinta in Italia

La provincia di Lucca si conferma una delle destinazioni preferite dagli acquirenti stranieri in Italia. Con una posizione di rilievo in Toscana e tra le prime cinque a livello nazionale, il mercato immobiliare di Lucca attira sempre più interesse da parte di investitori e acquirenti internazionali, consolidando il suo ruolo come meta di valore e di opportunità nel panorama immobiliare italiano.

Lucca, 24 gennaio 2026 – Se la Toscana dal punto di vista immobiliare continua a rimanere la regione più gettonata dagli acquirenti internazionali, la provincia di Lucca, in questo scenario, si piazza al primo posto dell'ambito regionale e quinta a livello nazionale per l'anno appena trascorso. Cambiano, però, le dinamiche della domanda. Comprare casa in Toscana, il sogno degli stranieri. Ecco dove cercano di più (non a Firenze) L'analisi la fornisce "Gate-away.com", il portale immobiliare dedicato esclusivamente agli acquirenti internazionali che cercano l'abitazione ideale in Italia. "La Toscana – dicono gli esperti di questo settore – si conferma anche nel 2025 la prima regione italiana per numero di richieste provenienti dall'estero, mantenendo il ruolo di principale punto di riferimento per chi sogna una casa in Italia; tuttavia – proseguono – rispetto allo stesso periodo del 2024, la regione registra una flessione delle richieste, un dato che va letto non come un indebolimento dell'attrattività, ma come il risultato di un'evoluzione nelle scelte degli acquirenti internazionali".

