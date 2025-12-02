Scrive Antonio Decaro: L’unico modo per conoscere i problemi é guardarli da vicino. Per questo oggi, dopo giorni passati a studiare numeri, statistiche e grafici sui tempi, i costi e gli accessi ai servizi sanitari, ho deciso di andare a visitare un PTA (presidio territoriale assistenziale) che si sta trasformando in Casa di Comunità che tiene insieme medici di medicina generale associati, centro di prenotazione e gli ambulatori per le visite mediche specialistiche. Ho voluto vedere di persona come funziona, ascoltare i pazienti e parlare con gli operatori sanitari, perché dietro i numeri ci sono persone in carne e ossa, donne e uomini che hanno storie che dobbiamo imparare ad ascoltare per prendercene cura. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Sanità, visita di Decaro al presidio di Noci: “l’unico modo per conoscere i problemi è guardarli da vicino” Per il neoeletto presidente della Regione Puglia è prioritario l'abbattimento delle liste di attesa. Taranto: musica per i pazienti oncologici del "Moscati"