Lino Banfi testimonial contro le truffe nella campagna dei carabinieri #possiamoaiutarvi

Lino Banfi si mette in gioco per aiutare a combattere le truffe. L’attore ha girato un video in cui mette in guardia le persone dai raggiri più diffusi, come il finto avvocato e il finto corriere. La campagna dei carabinieri vuole sensibilizzare i cittadini e prevenire le truffe più comuni, sfruttando anche la popolarità di Banfi.

Il popolare attore protagonista di un video che mette in guardia dai raggiri più popolari: il finto avvocato, il finto corriere. "Tenete gli occhi aperti e se avete un dubbio chiamate i carabinieri".

