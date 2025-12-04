Il video di Lino Banfi contro le truffe nei cinema salernitani | i primi appuntamenti

Nell' ambito delle iniziative dell'Arma contro le truffe agli anziani, nelle sale cinematografiche di tutta la provincia di Salerno verrà proiettato tra un film e l’altro il video “L'arma arruola un testimonial: Lino Banfi”. I Comandanti delle Compagnie insieme al direttore della sala, salvo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Il video di Lino Banfi contro le truffe nei cinema salernitani: i primi appuntamenti

Lo avete visto? Cristina Marino racconta ai microfoni di Andy&Mike il ruolo di Lino Banfi in "Oi vita mia", il nuovo film di Pio e Amedeo. "Oi vita mia" ha sbancato al botteghino nel primo weekend di programmazione, consacrandosi come la mi

"Lino Banfi è un monumento per noi": Pio e Amedeo debuttano da registi con il film "Oi vita mia" e chiamano a lavorare con loro un grande classico della commedia italiana: Lino Banfi.

Lino Banfi contro le truffe pubblicitarie: "Invento creme e non lo sapevo" - Prima una crema capace di combattere l'artrite reumatoide ed evitare addirittura la seria a rotelle, poi una cura contro il diabete.

Lino Banfi e Ilaria Capua promuovono una crema miracolosa: è un deepfake e pure fatto male - Sui social sta circolando un video fake che utilizza l'immagine di Lino Banfi e la virologa Ilaria Capua per pubblicizzare una crema miracolosa contro i dolori da artrite.

"Appello serio" di Lino Banfi in un video, attenti alla "crema miracolosa" - Sui social un video in cui l'attore pubblicizzerebbe una prodotto cosmetico, "Ho già incaricato il mio avvocato di intraprendere le opportune iniziative legali" Lino Banfi ha lanciato un appello ...

Il video di Lino Banfi sui social per un 'appello serio' su una pubblicità truffa - "Non posso permettere che la mia identità personale, umana e professionale, apprezzata da tanti amici come quella di un serio nonno di famiglia, sia volgarizzata per promuovere una pubblicità meschina ...

Lino Banfi: "Sono diventato amico di Pio e Amedeo quando fecero urlare a 12.000 persone "Porca puttena" contro i benpensanti" - Mi sono messo a ricordare tutti i momenti passati a lavorare insieme, lui siciliano ...

Rosanna Banfi: "Il tumore è tornato" - La figlia di Lino Banfi ormai da molti anni in prima linea nella lotta contro il tumore condivide sui social la sua nuova battaglis ...