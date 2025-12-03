Prosegue la campagna dei Carabinieri contro le truffe agli anziani

Avellinotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono nei comuni dell’Irpinia gli incontri con la popolazione, promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, per sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, contro il fenomeno delle truffe. Questi incontri, parte di un progetto nazionale, si concentrano sulla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

