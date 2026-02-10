Lindsey Vonn non ha rimpianti dopo l’incidente alle Olimpiadi

Lindsey Vonn dice di non avere rimpianti dopo l’incidente alle Olimpiadi. L’atleta americana si è mostrata positiva, anche se ha subito un infortunio durante la competizione. Nonostante il dolore, ha detto di aver dato il massimo e di non pentirsi di aver partecipato. La sua presenza resta un esempio di determinazione.

2026-02-10 01:22:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’americana ha mantenuto un tono ottimista nonostante l’infortunio. Lindsey Vonn “non ha rimpianti” per la sua decisione di competere ai Giochi Olimpici Invernali nove giorni dopo essersi lesionata il legamento crociato anteriore, nonostante abbia subito una complessa frattura della tibia che richiederà diversi interventi chirurgici in un incidente nella discesa di domenica. Vonn ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore in Svizzera nell’ultima gara di Coppa del mondo di sci alpino prima dei Giochi. Tuttavia, la 41enne era determinata a competere nelle sue ultime Olimpiadi a Milano-Cortina e aveva completato con successo due allenamenti.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Lindsey Vonn ha sorpreso tutti dopo la caduta a Crans-Montana.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Vonn: Mi aspettano tanti interventi, ma niente rimpianti. Il padre: Carriera finita; 13 secondi e poi il disastro: pareri e analisi sulla caduta in discesa della Vonn; Lindsey Vonn, le news sulle sue condizioni in diretta; Lindsey Vonn: Il sogno olimpico non è finito come volevo. Dovrò sottopormi ad altri interventi.

Lindsey Vonn: Il mio sogno olimpico non è finito come volevoAGI - Lindsey Vonn, dopo la terribile caduta, avvenuta al 13esimo secondo della sua discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina, e dopo le voci circolate sulle sue condizioni fisiche, ha rotto il silen ... msn.com

Lindsey Vonn sottoposta a doppia operazione per la riduzione della frattura al femoreI motivi del trasferimento di Lindsey Vonn a Treviso e i dettagli della doppia operazione ortopedica e plastica alla gamba sinistra dopo la caduta a Cortina. sportmediaset.mediaset.it

#Sinner e la confessione a sorpresa su #Franzoni: "Abbiamo sciato insieme". Poi parla di Lindsey #Vonn x.com

"Ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera". Lo ha detto Alan Kildow, il padre di Lindsey Vonn, all'agenzia di stampa Ap. "Finché avrò voce in capitolo, Lindsey non parteciperà più a gare di sci", ha aggiunto. "È una personalità molto forte. Conosce il d facebook