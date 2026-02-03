Lindsey Vonn ha sorpreso tutti dopo la caduta a Crans-Montana. Nonostante abbia il ginocchio rotto e il crociato lesionato, la campionessa americana ha deciso di partecipare alle Olimpiadi nella discesa libera. La sua determinazione è a dir poco incredibile.

Incredibile Lindsey Vonn: gareggerà alle Olimpiadi nella discesa libera nonostante un crociato rotto dopo la brutta caduta a Crans – Montana. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice statunitense nel corso di una conferenza stampa a Cortina. “A Crans Montana ho completamente rotto il crociato sinistro, ma sono fiduciosa di poter gareggiare domenica “, ha dichiarato facendo riferimento alla gara di discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina. Vonn ha dichiarato oggi – martedì 3 febbraio – di essersi “completamente rotta” il legamento crociato anteriore, di avere una contusione ossea “oltre a un danno al menisco “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lindsey Vonn choc dopo la caduta a Crans-Montana: “Ho il crociato rotto, ma alle Olimpiadi gareggio lo stesso”

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Lindsey Vonn si è rotta il crociato sinistro durante una caduta a Crans Montana.

Lindsey Vonn ha annunciato di aver subito un infortunio durante gli allenamenti, si è rotta il legamento crociato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Crans-Montana, annullata la discesa di Coppa del Mondo: Troppo pericolosa. Caduta per Lindsey Vonn; Crans Montana, la maledizione continua: annullata la Coppa di sci. Tomba: Io non avrei gareggiato; Testimonianze choc da Crans-Montana | chiamate disperate al 112 dopo l’incidente nel jet privato.

Lindsey Vonn si è rotta il crociato e dopo tre giorni è tornata sugli sci: Alle Olimpiadi ci saròLa sciatrice americana è tornata in pista dopo il terribile incidente di Crans Montana. Vonn ha dichiarato di essersi rotta il legamento crociato, ma al tempo stesso ha fatto sapere che concorrerà ... fanpage.it

Lindsey Vonn: «Ho il crociato rotto ma voglio gareggiare alle Olimpiadi». L'infortunio a Crans Montana e il tutore al ginocchio, come sta la sciatriceLindsey Vonn non si arrende. Nonostante il crociato rotto, la fuoriclasse americana vuole esserci alle Olimpiadi di Milano Cortina. msn.com

#Milano-Cortina, #LindseyVonn sarà in gara nella discesa: "Ho rotto il crociato, ma ci provo" - facebook.com facebook

#Milano-Cortina, #LindseyVonn sarà in gara nella discesa: "Ho rotto il crociato, ma ci provo" x.com