Lindsey Vonn è sotto i ferri dopo l’infortunio di ieri sulle Tofane. La campionessa americana si è sottoposta a un intervento, ma le sue condizioni restano ancora da definire. La sua compagna di squadra Breezy Johnson spera non sia la fine della carriera per Vonn, che è stata trasportata in ospedale in elicottero dopo aver accusato dolore intenso durante la discesa a Cortina. La pista Olympia è stata teatro di un incidente che ha suscitato preoccupazione tra atleti e tifosi.

Era sembrato fin da subito grave l’ infortunio riportato durante la gara di discesa libera femminile sulla pista Olympia delle Tofane, Cortina. Lindsey Vonn, sciatrice statunitense 41enne e pluricampionessa, sognava la medaglia, dopo il ritorno a 16 anni dal trionfo a Vancouver. La sua prestazione, però, si è conclusa appena 13 secondi dopo l’inizio con una caduta che ha fatto calare il silenzio sul parterre. L’atleta olimpionica è stata trasportata in elisoccorso presso il Policlinico Codivilla gestito dall’Ulss 1. Dopo i primi accertamenti, la sciatrice è stata trasferita in elicottero all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lindsey Vonn si è operata: le sue condizioni. Breezy Johnson: “Spero non sia la fine della sua carriera”

La gara di discesa a Cortina si è accesa quando Breezy Johnson ha dominato la seconda prova, conquistando il miglior tempo.

Durante la discesa libera sulle Tofane di Cortina d’Ampezzo, Lindsey Vonn è finita in ospedale in modo urgente.

Cosa si è fatta Lindsey Vonn? Terapia intensiva: il bollettino medico e gli ultimi aggiornamentiAGGIORNAMENTO ORE 23.10. Secondo quanto riportato da Reuters, L'Equipe e The Guardian, Lindsey Vonn risulta in terapia intensiva, ma non in pericolo di ... oasport.it

Milano Cortina 2026, Lindsey Vonn si è fratturata la gamba: operata a Treviso dopo la caduta nella discesa femminileLa Federazione Sciistica degli Usa ha comunicato che l'atleta americana è stata sottoposta a un intervento chirurgico ortopedico di stabilizzazione ... affaritaliani.it

La sciatrice statunitense Lindsey Vonn è monitorata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo la brutta caduta nella discesa libera olimpica femminile a Cortina d'Ampezzo. Lo riferisce una fonte al Guardian. La campionessa x.com