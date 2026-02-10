Lindsey Vonn ha annunciato sui social di aver subito un altro intervento e di essere ancora lontana dal sogno olimpico. La sciatrice ha spiegato di essere caduta perché le scarpe erano troppo strette di 5 centimetri. La sua strada verso le Olimpiadi si fa ancora più complicata.

"Non è il finale di una favola. Non è una storia da libro illustrato. È la vita", scrive Lindsey Vonn in un lungo post su Instagram, dal letto d’ospedale, il giorno dopo la terribile caduta in discesa libera che ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso. Una vita che sa essere spietata. Il suo sogno olimpico si è fermato così: non con un lieto fine, ma con una frattura scomposta al femore e la consapevolezza che, nello sci alpino, bastano "cinque pollici" fuori linea per cambiare tutto. “Ieri il mio sogno olimpico non è finito come avevo sognato”, così l'americana per la prima volta dall'incidente rompe il silenzio, affidando le sue parole ai social: “Non era il finale di un libro di fiabe o la coda di una favola, era semplicemente la vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lindsey Vonn: "Il sogno olimpico non è finito come volevo. Dovrò sottopormi ad altri interventi"

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Lindsey Vonn si è fatta male al ginocchio sinistro durante la discesa di Crans Montana, una gara valida per la Coppa del Mondo.

La campionessa di sci alpino Lindsey Vonn ha subito un infortunio durante una gara in Svizzera.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Le prime parole di Lindsey Vonn dopo la caduta a Crans Montana; Lindsey Vonn, dal sogno all'incubo in 13 secondi: Monitorata in terapia intensiva. Le urla, la frattura alla gamba e l'operazione...; Lindsey Vonn conferma infortunio: Parlo con i medici, il sogno olimpico non è svanito; Lindsey Vonn attacca ma la sua gara finisce con una brutta caduta.

Lindsey Vonn: «Ho rischiato, ma non ho rimpianti. Serviranno diversi interventi per la frattura della tibia»«Ieri il mio sogno olimpico non si è concluso come avevo sognato. Non è stato un finale da favola o una favola, è stata semplicemente la vita». Così ... ilmessaggero.it

Lindsey Vonn, le condizioni del ginocchio e il caso del bollettino: cosa sappiamoEra arrivata a Cortina per concedersi un'altra Olimpiade, l'ultima. Poi, però, tredici secondi hanno rovinato tutto, le urla hanno squarciato l'aria e quel sogno ... ilmessaggero.it

"Ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera". Lo ha detto Alan Kildow, il padre di Lindsey Vonn, all'agenzia di stampa Ap. "Finché avrò voce in capitolo, Lindsey non parteciperà più a gare di sci", ha aggiunto. "È una personalità molto forte. Conosce il d facebook

MILANO CORTINA I Per Lindsey Vonn doppio intervento, anche il femore fratturato (dell'inviato Andrea Buoso) IL PODCAST #ANSA x.com