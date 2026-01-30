Come sta Lindsey Vonn? Infortunio al ginocchio sinistro ma il sogno olimpico non é finito

Lindsey Vonn si è fatta male al ginocchio sinistro durante la discesa di Crans Montana, una gara valida per la Coppa del Mondo. La sciatrice americana è caduta pesantemente, ma ha già detto che il sogno olimpico non è finito. Ora sta valutando le cure, ma non sembra intenzionata a rinunciare.

Durante la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, Lindsey Vonn è incappata in una brutta caduta. La statunitense si è insaccata dopo un salto e, mentre stava per affrontare una curva verso destro, è scivolata ed è finita violentemente nelle reti di protezion e. Le urla iniziali di dolore hanno fatto temere un grave infortunio, considerando soprattutto il carico subito dal ginocchio sinistro, ma la 41enneè riuscita a rialzarsi ed è scesa fino al traguardo sui suoi sci. Il suo allenatore Aksel Lund Svindal ha fornito un primo aggiornamento: “ Lindsey sta andando a fare un controllo per vedere come sta il suo ginocchio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lindsey Vonn è caduta oggi a Crans-Montana durante una discesa libera di Coppa del Mondo.

Nikola Jokic si è infortunato al ginocchio sinistro durante la partita contro Miami, costringendolo a lasciare il campo.

