Lindsey Vonn il post dopo la rovinosa caduta a Cortina | La vera sconfitta nella vita è non provarci Osate sempre

Lindsey Vonn si riprende dopo la brutta caduta a Cortina. La campionessa americana ha scritto un post sui social, dicendo che la vera sconfitta nella vita è non provarci mai. Ricorda che la discesa libera è uno sport rischioso, e invita tutti a osare sempre, anche quando le cose si fanno difficili.

«Ho sempre saputo che scendere era un rischio. La discesa libera è sempre stata e sarà sempre uno sport incredibilmente pericoloso». Fa opera di realismo e filosofia Lindsey Vonn nel suo primo post sui social dopo la rovinosa caduta nella gara di domenica di Cortina. L’atleta americana, che nel volo pauroso ha riportato la frattura scomposta del femore sinistro, torna a comunicare coi suoi fan per far sapere di non nutrire alcun rimorso. «Ieri il mio sogno olimpico non è finito nel modo in cui sognavo. Non è stato un lieto fine o una favola, è stata semplicemente la vita ». E quello sport ad alto rischio che Vonn sa perfettamente di aver interpretato per anni (oggi ne ha 41).🔗 Leggi su Open.online

Durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Lindsey Vonn è caduta violentemente sull’Olympia delle Tofane.

Lindsey Vonn non riesce a concludere la gara a Milano Cortina.

"Ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera". Lo ha detto Alan Kildow, il padre di Lindsey Vonn, all'agenzia di stampa Ap. "Finché avrò voce in capitolo, Lindsey non parteciperà più a gare di sci", ha aggiunto. "È una personalità molto forte. Conosce il d