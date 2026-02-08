VIDEO Lindsey Vonn la drammatica caduta nella discesa di Cortina

Durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Lindsey Vonn è caduta violentemente sull’Olympia delle Tofane. La sciatrice statunitense è rimasta a terra per alcuni istanti, mentre gli spettatori hanno assistito con preoccupazione. I soccorsi sono intervenuti subito, e ora si aspetta di sapere in che condizioni si trovi.

Momenti di grande apprensione per Lindsey Vonn, coinvolta in una bruttissima caduta durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quest’oggi sull’ Olympia delle Tofane. La campionessa statunitense, 41 anni, è stata protagonista di un incidente impressionante nelle primissime fasi della prova, facendo temere conseguenze serie per la sua incolumità. Partita con il pettorale numero 13, Vonn ha perso il controllo degli sci dopo pochi secondi dal via: nel primo tratto tecnico, la famigerata prima traversa, un salto affrontato in modo imperfetto ha innescato una rotazione incontrollata, culminata in una caduta durissima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - VIDEO Lindsey Vonn, la drammatica caduta nella discesa di Cortina Approfondimenti su Lindsey Vonn Tofane Caduta di Lindsey Vonn a Cortina: il video della drammatica discesa Lindsey Vonn si è infortunata durante la discesa libera femminile a Cortina. LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: drammatica caduta per Lindsey Vonn, gara interrotta La discesa femminile di Cortina 2026 si è conclusa in modo drammatico. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Lindsey Vonn Tofane Argomenti discussi: Vonn, che spavento! Finisce nelle reti, ma arriva al traguardo sugli sci; Discesa a Crans Montana, gara annullata: 3 su 6 cadute. Vonn in ospedale: Il mio sogno olimpico non è finito; Lindsey Vonn non molla: si allena con il crociato rotto per le Olimpiadi; Milano-Cortina, Lindsey Vonn: Crociato rotto ma gareggerò. News e video. Il video della caduta di Lindsey Vonn durante la discesa liberaLa sciatrice statunitense Lindsey Vonn è caduta malamente pochi secondi dopo essere partita nella gara di discesa libera femminile, a Cortina. È rimasta impigliata con un bastoncino durante un salto. ilpost.it Dramma Lindsey Vonn: la caduta, le urla, tutto quello che sappiamoL'americana ha scelto di fare la discesa libera di Milano Cortina 2026 nonostante la caduta degli scorsi giorni, che le ha procurato la rottura di un legamento crociato. Silenzio e lacrime fra il pubb ... vanityfair.it Lindsey Vonn caduta choc sulla pista Olympia della Tofana poco dopo la partenza: le urla di dolore e gli interminabili minuti a terra. L'arrivo dell'elicottero del Suem facebook 2018 2022 2026 "Not too bad", Sofia! Goggia conquista la medaglia di bronzo nella discesa femminile, in una gara condizionata dalla drammatica caduta da Lindsey Vonn. Terza volta sul podio olimpico per la bergamasca, già vincitrice nel 2018 e vice- x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.