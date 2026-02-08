Lindsey Vonn non riesce a concludere la gara a Milano Cortina. Dopo pochi metri di discesa all’Olympia delle Tofane, la campionessa americana cade rovinosamente, sfiorando la seconda porta, e interrompe così il suo sogno olimpico. La sua gara dura appena una quindicina di secondi, lasciando il pubblico senza parole.

Sfuma dopo pochi metri il sogno olimpico di Lindsey Vonn ai Giochi di Milano Cortina. La campionessa statunitense è caduta rovinosamente sfiorando la seconda porta, dopo circa 12-13 secondi di gara, nella discesa libera in corso all’Olympia delle Tofane. È stata caricata sopra la toboga e portata via sull’elicottero giunto per i soccorsi. Un lungo applauso dalla tribuna dell’Olympia delle Tofane ha accompagnato l’uscita di scena della campionessa statunitense. Vonn era tornata a gareggiare l’anno scorso proprio per preparare l’appuntamento olimpico ma si era già fatta male nelle scorse settimane nella discesa di Crans Montana rimediando la rottura del legamento crociato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano Cortina, la brutta caduta di Lindsey Vonn nella libera femminile

Approfondimenti su Milano Cortina

#Milano-Cortina 2026 || Paura oggi durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Lindsey Vonn è caduta pesantemente dopo pochi secondi di gara.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Paura per Vonn a Crans Montana, gara cancellata | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; Vonn non molla: Lesione al crociato, ma proverò a gareggiare domenica; Le 9 divise più belle delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026; Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026, il bimbo lasciato a piedi dal bus protagonista dell’alzabandiera.

Vonn, brutta caduta nella discesa di Cortina: gara interrotta, Lindsey portata via in elicottero!CORTINA D'AMPEZZO - Momenti di paura durante la discesa libera femminile delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sull’Olympia delle Tofane quando Lindsey Vonn (vincitrice 12 volte sulla pista di Cortin ... tuttosport.com

Milano-Cortina, brutta caduta per l'americana Vonn: l'atleta (con il crociato già rotto) prende la porta con la spalla e si ribaltaJust devastated for Park City resident Lindsey Vonn. She gave everything she had with a torn ACL, but it was not meant to be. Still goes down as a true champion and inspiration. affaritaliani.it

MILANO CORTINA | Paura in pista: caduta choc per Lindsey Vonn nella discesa libera femminile. Attimi di tensione: la campionessa USA a terra dopo il via, il pubblico trattiene il fiato. #ANSA - SEGUI LA DIRETTA facebook

Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia terza a metà gara. Tutte le sfide degli italiani per oggi 8 febbraio x.com