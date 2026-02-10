Lindsey Vonn si trova ancora in ospedale a Treviso, dove è stata ricoverata dopo la caduta di domenica durante la discesa libera a Milano Cortina. La sciatrice americana ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui racconta che il suo sogno olimpico non si è concluso come sperava, ma non si pente di averci provato. Vonn ha anche annunciato che dovrà affrontare molti interventi, senza nascondere le difficoltà del momento.

«Ero 13 centimetri troppo stretta sulla mia traiettoria quando il mio braccio destro si è agganciato all'interno del cancelletto, torcendomi e causando la caduta. Il mio legamento crociato anteriore e gli infortuni passati non hanno avuto nulla a che fare con la caduta», spiega nel post. Racconta di aver riportato una complessa frattura della tibia. «Attualmente è stabile ma richiederà molteplici interventi chirurgici. Anche se la giornata di ieri non si è conclusa come speravo, nonostante l'intenso dolore fisico che mi ha causato, non ho rimpianti. Essere lì al cancelletto di partenza ieri è stata una sensazione incredibile che non dimenticherò mai. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lindsey Vonn: «Il mio sogno olimpico non è finito come speravo. Non mi pento di averci provato. Dovrò subire molti interventi»

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Ultime notizie su Lindsey Vonn

