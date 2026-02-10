Vonn dall' ospedale | Dovrò subire diversi interventi ma non mi pento di averci provato Papà Alan | la carriera di Lindsey finisce qui

Lindsey Vonn lascia l’ospedale e annuncia di dover affrontare altri interventi. La sciatrice americana si prende qualche minuto per parlare della caduta durante una discesa libera, confermando che la sua carriera potrebbe essere finita. Vonn dice di non pentirsi di averci provato, anche se le conseguenze sono più serie del previsto. Intanto il papà Alan mette fine a ogni speranza, annunciando che la carriera di Lindsey si ferma qui.

«Ieri il mio sogno olimpico non è finito come speravo. Non era un finale di un libro di storie o una coda di fata, era solo vita. Ho osato sognare e avevo lavorato così duramente per realizzarlo. Perché nelle discese la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere piccola, circa 5 pollici». Lindsey Vonn affida a Instagram il suo commento, dopo la terribile caduta di ieri, avvenuta al 13esimo secondo della sua discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina, e dopo le voci circolate sulle sue condizioni fisiche. «Ero semplicemente 5 pollici troppo stretta sulla linea, quando il mio braccio destro si è agganciato all'interno del cancello, torcendomi e ha causato il mio incidente. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

