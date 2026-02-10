Lindsey Vonn | Il legamento rotto non c’entra niente col mio infortunio Rifarei tutto l’unica sconfitta è non provarci

Lindsey Vonn ha annunciato sui social di aver subito un infortunio grave durante la discesa libera a Cortina. La campionessa americana ha spiegato di aver rotto la tibia e dovrà sottoporsi a un’altra operazione, ma ha negato che ci sia un legame tra questa rottura e il suo legamento rotto, che invece aveva già in precedenza. Vonn ha anche detto che rifarebbe tutto e che l’unica vera sconfitta sarebbe non averci provato.

Lindsey Vonn: "Il legamento non c'entra nulla col mio infortunio. Avevo un sogno. Rifarei tutto, l'unica sconfitta è non provarci" Il messaggio social di Lindsey Vonn che annuncia il suo infortunio, la rottura scomposta della tibia nella caduta della discesa libera olimpica a Cortina, dice che dovrà operarsi ancora e nega che ci sia un legame tra la rottura del legamento (è scesa col legamento rotto) e l'incidente. Ieri il mio sogno olimpico non è finito come sognavo. Non era un finale di un libro o di una favola, era solo vita. Ho osato sognare e ho lavorato così duramente per realizzarlo. Perché nelle gare di sci alpino la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere piccola come 5 pollici (poco meno di 13 centimetri). Lindsey Vonn: operata a Treviso per una frattura alla gambaUn abbraccio alla Vonn. So cosa si prova e ancora pensandoci mi fa male. Sono le parole di Federica Brignone per l'atleta statunitense Lindsey Vonn sottoposta a doppia operazione per la riduzione della frattura al femoreI motivi del trasferimento di Lindsey Vonn a Treviso e i dettagli della doppia operazione ortopedica e plastica alla gamba sinistra dopo la caduta a Cortina. "Ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera". Lo ha detto Alan Kildow, il padre di Lindsey Vonn, all'agenzia di stampa Ap. "Finché avrò voce in capitolo, Lindsey non parteciperà più a gare di sci", ha aggiunto. "È una personalità molto forte. Conosce il d MILANO CORTINA I Per Lindsey Vonn doppio intervento, anche il femore fratturato (dell'inviato Andrea Buoso) IL PODCAST #ANSA

