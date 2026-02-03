Lindsey Vonn crociato rotto | cosa comporta l’infortunio e perché può ancora gareggiare

Lindsey Vonn si è rotta il legamento crociato davanti durante una gara a Crans-Montana. La sciatrice americana di 41 anni ha comunicato l’infortunio, che potrebbe sembrare grave, ma non la ferma ancora dal pensare di tornare in pista. La Vonn ha spiegato che l'intervento sarà necessario, ma non è detto che debba rinunciare alle prossime competizioni. I medici le hanno detto che, con la giusta riabilitazione, potrebbe ancora gareggiare. La sua avventura in questa stagione non finisce qui.

L a notizia ha spiazzato tutti: la sciatrice alpina statunitense Lindsey Vonn, 41 anni, ha annunciato di essersi rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante una gara di Coppa del Mondo a Crans-Montana. Eppure, pochi giorni dopo, ha dichiarato di sentirsi stabile, forte, senza gonfiore e pronta a gareggiare in discesa alle Olimpiadi, con l'aiuto di un tutore. Ma cosa significa davvero "rompersi il crociato"? È sempre un infortunio che costringe allo stop? E come è possibile, in casi rarissimi, continuare a competere? Pronti per Milano cortina 2026: gli sport invernali più curiosi e "strani" delle Olimpiadi X Che cos'è il legamento crociato anteriore.

