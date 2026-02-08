Lindsey Vonn finisce in barella e in elicottero dopo le Olimpiadi. La campionessa americana, fino a poco fa protagonista assoluta delle competizioni, ha dovuto abbandonare la pista a causa di un infortunio grave. Le sue parole sulle condizioni fisiche avevano fatto discutere, ora la sua carriera potrebbe essere compromessa. La notizia ha fatto il giro del mondo, lasciando sconvolti gli appassionati di sport.

Lindsey Vonn. Era stata fin qui la protagonista delle Olimpiadi. Per le sue frasi sulle sue condizioni fisiche. Era tornata allo sci e proprio nell’ultima libera, a Crans-Montana, era caduta e aveva avuto un problema al legamento crociato. Diceva rottura. Si è aperto un dibattito extra-large sulle sue reali condizioni fisiche e sull’opportunità di continuare a sciare. Era tornata per la libera alle Olimpiadi e non ha voluto rinunciarvi per nulla al mondo. Poi, però, la cruda realtà. Pochi secondi dopo il cancelletto, si gira alla prima curva, viene sbalzata in area. E resta a terra. Si sentono solo le sue grida, i suoi lamenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È finita in barella e in elicottero l’Olimpiade (e forse la carriera) di Lindsey Vonn. Se ne parlerà a lungo (all’estero)

Lindsey Vonn ha annunciato di essere ufficialmente qualificata per la sua ultima Olimpiade, segnando un importante traguardo nella sua carriera.

Durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026, Lindsey Vonn è caduta violentemente, rompendosi il crociato.

#MilanoCortina2026 Lindsey #Vonn cade durante la discesa femminile a Cortina. Dopo 10 secondi di gara il braccio destro rimane agganciato ad una porta e la 41enne statunitense (partita con un crociato rotto) si avvita. Gli sci non gli si staccano. Poi le urla facebook

Il paragone a cui mi riporta Lindsey Vonn è l’Ulisse dantesco: si imbarca in un ultimo viaggio sapendo che è una impresa impossibile, ma non può fare altrimenti perché questa è la sua natura. Non c’è vita oltre la sua natura, ne appartiene e ne è schiavo #Mil x.com