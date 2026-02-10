Lindsey Vonn si è infortunata durante le prove alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa americana sperava di conquistare un’altra medaglia, ma ora il suo sogno sembra finito. Lei stessa ha detto che “il mio sogno non è finito come volevo, è la vita”. La sua corsa si ferma prima di iniziare la gara, lasciando tutti sorpresi.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Lindsey Vonn sperava di aggiungere una medaglia al suo incredibile palmares e un nuovo successo a una carriera già straordinaria. Ma il suo sogno si è infranto dopo appena 13 secondi dalla partenza della discesa libera di Cortina, quando su un salto ha toccato la porta con il braccio, si è scomposta in volo ed è atterrata cadendo rovinosamente e procurandosi la frattura del femore. Il giorno dopo la campionessa statunitense ha fatto il punto con un lungo post su Instagram, dove è seguita da oltre tre milioni di follower. “ Il mio sogno olimpico – scrive – non è finito come avevo sognato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lindsey Vonn e la caduta alle Olimpiadi 2026: “Il mio sogno non è finito come volevo, è la vita”

Lindsey Vonn torna a parlare dopo la caduta ai Giochi di Milano-Cortina.

Lindsey Vonn si rompe il sogno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

