L’inchiesta sul risiko bancario Indagato un alto dirigente del Mef
La procura ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, un alto dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si indaga sulla vicenda della scalata di Mps a Mediobanca, che sta facendo tremare gli ambienti finanziari italiani. Per ora, Di Stefano non ha commentato.
Nuovo colpo di scena nell’inchiesta sulla scalata di Mps a Mediobanca. Questa volta, a finire nel registro degli indagati è un alto dirigente del Mef, Stefano Di Stefano, attuale consigliere di amministrazione del Monte dei Paschi. L’accusa è di insider trading. Tutto è nato a novembre, quando il cellulare del dirigente, a quanto si apprende, era stato sequestrato, insieme ad altri dispositivi, su richiesta dei pm milanesi che indagano sulla scalata di Rocca Salimbeni a Mediobanca. Dall’analisi delle conversazioni del dirigente, che è anche a capo della direzione "Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici" del Tesoro, sarebbe così emerso l’acquisto di azioni di entrambi gli istituti, per complessivi 120mila euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Mps-Mediobanca: alto dirigente del Mef indagato per insider trading
La procura di Milano ha aperto un’indagine su Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Monte dei Paschi-Mediobanca: indagato alto dirigente del Mef per insider trading
La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, un alto dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
