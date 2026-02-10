L’inchiesta sul risiko bancario Indagato un alto dirigente del Mef

La procura ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, un alto dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si indaga sulla vicenda della scalata di Mps a Mediobanca, che sta facendo tremare gli ambienti finanziari italiani. Per ora, Di Stefano non ha commentato.

Nuovo colpo di scena nell’inchiesta sulla scalata di Mps a Mediobanca. Questa volta, a finire nel registro degli indagati è un alto dirigente del Mef, Stefano Di Stefano, attuale consigliere di amministrazione del Monte dei Paschi. L’accusa è di insider trading. Tutto è nato a novembre, quando il cellulare del dirigente, a quanto si apprende, era stato sequestrato, insieme ad altri dispositivi, su richiesta dei pm milanesi che indagano sulla scalata di Rocca Salimbeni a Mediobanca. Dall’analisi delle conversazioni del dirigente, che è anche a capo della direzione "Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici" del Tesoro, sarebbe così emerso l’acquisto di azioni di entrambi gli istituti, per complessivi 120mila euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La procura di Milano ha aperto un’indagine su Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, un alto dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

