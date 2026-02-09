La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, un alto dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’accusa riguarda presunti casi di insider trading legati alle operazioni tra Monte dei Paschi e Mediobanca. La vicenda sta facendo scattare un’attenzione crescente sulle operazioni finanziarie tra le banche e i funzionari pubblici.

MILANO – La Procura di Milano ha iscritto Stefano Di Stefano nel registro degli indagati, con l’ipotesi di insider trading. Di Stefano è dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022. L’attuale responsabile della Direzione Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici è finito sotto inchiesta per l’analisi del suo cellulare, sequestrato lo scorso novembre dalla Gdf – allora non era indagato. Ad indagare sull’alto dirigente è stata la Guardia di finanza nell’ambito del caso sul risiko bancario. È venuto a galla che Di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100mila euro, a cavallo della Ops su piazzetta Cuccia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Monte dei Paschi-Mediobanca: indagato alto dirigente del Mef per insider trading

