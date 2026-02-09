Mps-Mediobanca | alto dirigente del Mef indagato per insider trading

La procura di Milano ha aperto un’indagine su Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si sospetta che abbia avuto un ruolo in un caso di insider trading legato alle operazioni tra Mps e Mediobanca. L’indagato, che ricopre anche la carica di consigliere di amministrazione di Mps dall’aprile 2022, è ora sotto accusa. La vicenda si sta approfondendo, e le autorità stanno verificando eventuali comportamenti illeciti.

AGI - C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sul caso Mps-Mediobanca. La procura di Milano ipotizza il reato di insider trading per Stefano Di Stefano, dirigente generale del ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dall'aprile del 2022. Il suo telefono cellulare venne sequestrato dalla Guardia di finanza a novembre quando ancora non era indagato. Dall'analisi del contenuto del telefono, sarebbe emerso che Di Stefano avrebbe acquistato centomila euro in azioni a ridosso dell' Ops di Mps su Mediobanca. Gli altri indagati - la notizia risaliva allo scorso novembre - sono il costruttore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone, il numero uno di Luxottica, Francesco Milleri, e l'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio. 🔗 Leggi su Agi.it

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del ministero dell’Economia e delle Finanze e membro del consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena.

