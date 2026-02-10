Ligabue in concerto all' Arena di Verona

Luciano Ligabue torna a esibirsi dal vivo all'Arena di Verona, dove si prepara a regalare uno spettacolo carico di energia e ricordi. Dopo un anno ricco di eventi importanti, come le date alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, il rocker emiliano si affaccia ancora una volta sul palco con la sua grinta e il suo modo di raccontarsi attraverso la musica. I fan sono pronti a vivere un altro capitolo di questa lunga carriera, tra nostalgia e nuove emozioni.

Luciano Ligabue prepara un nuovo capitolo dal vivo che profuma di celebrazione e di ritorno alle radici, dopo un anno segnato da eventi imponenti come quelli alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta. Il 2026 del rocker di Correggio si chiuderà con un percorso speciale, "La Notte di Certe Notti".

