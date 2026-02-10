Certe notti ritornano | Ligabue annuncia un nuovo concerto all' Arena di Verona

Luciano Ligabue torna a suonare in Italia e annuncia un nuovo concerto all’Arena di Verona. Dopo due anni di concerti e date in giro per il Paese, il cantante emiliano si prepara a chiudere questa lunga serie di live con uno spettacolo speciale. I fan aspettano già da tempo, e ora sanno che sarà una serata da non perdere.

Il gran finale del tour "La notte di Certe notti" parte dal capoluogo scaligero per celebrare i trent'anni di "Certe notti" e del disco "Buon Compleanno Elvis" Luciano Ligabue è pronto a scrivere l'ultimo capitolo di un percorso live che negli ultimi due anni ha assunto i contorni di una lunga celebrazione. Dopo i grandi eventi alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, e in attesa degli appuntamenti negli stadi previsti per giugno, il rocker di Correggio annuncia il gran finale de "La notte di Certe notti", un tour nei principali palasport italiani che prenderà il via a settembre 2026 e che avrà il suo momento inaugurale in uno dei luoghi simbolo della musica dal vivo: l'Arena di Verona.

