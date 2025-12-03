Ligabue inaugura l’Arena Milano con un concerto evento

Ligabue inaugura con il suo concerto la nuova Arena Milano, dopo il suo utilizzo per i giochi olimpici. Dopo aver ospitato i Giochi Olimpici e Paralimpici, il 6 maggio 2026 sarà proprio il rock di Ligabue ad accendere per la prima volta il palco della nuovissima Arena Milano, diventando il primo artista a esibirsi in questa spettacolare venue e segnando così l'inizio di una nuova era per il live entertainment in Italia. La Prima Notte – Music Opening Ceremony non è solo un concerto, ma un vero e proprio inizio storico per l'entertainment nel nostro Paese. Luciano Ligabue, icona del rock italiano, è l'artista scelto per aprire l'era dell'Arena Milano nel quartiere Santa Giulia.

