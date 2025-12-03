Luciano Ligabue scelto per aprire l’era dell’Arena Milano a Santa Giulia

Milano, 3 dic. (askanews) – C’è una data da cerchiare in rosso sul calendario della musica live italiana: il 6 maggio 2026. Quella sera, sarà “La prima notte – Music Opening Ceremony”, non solo un concerto, ma un vero e proprio inizio storico per l’entertainment nel nostro Paese. Luciano Ligabue, icona del rock italiano, è l’artista scelto per aprire l’era dell’Arena Milano nel quartiere Santa Giulia. Per la prima volta le note risuoneranno in questo spazio e la prima volta il pubblico potrà varcare la soglia di quella che è, a tutti gli effetti, la venue più moderna e capiente d’Italia. Ogni live di Luciano Ligabue è un evento imperdibile, ma vederlo il 6 maggio significherà essere parte della storia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

