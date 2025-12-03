Ligabue inaugura Arena Milano il 6 maggio il primo live nell’impianto di Santa Giulia

foto di Sara Sabatino MILANO – È Luciano Ligabue l’artista scelto per inaugurare la nuova Arena Milano a Santa Giulia. Dopo aver ospitato i Giochi Olimpici e Paralimpici, il 6 maggio 2026 sarà il rock del Liga ad accendere per la prima volta il palco della nuovissima Arena Milano, diventando il primo artista a esibirsi in questa spettacolare venue e segnando così l’inizio di una nuova era per il live entertainment in Italia con uno show unico che ai grandi classici alternerà le hit più recenti con una resa sonora e visiva mai sperimentata prima. “Sono felice e onorato di poter inaugurare con la mia musica Arena Milano – sottolinea Ligabue – Voglio che sia un concerto speciale e faremo di tutto perché sia così”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ligabue inaugura Arena Milano, il 6 maggio il primo live nell’impianto di Santa Giulia

