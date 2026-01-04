Non voleva lasciare la sua città perché non ama la distanza. Voleva che la sua passione diventasse un lavoro. Gli piacevano gli studi scientifici ma sognava un’attività umanistica. Giuseppe Quattrocchi, trentacinquenne catanese, laurea in Ingegneria, è riuscito in queste cose e ha persino esagerato: il bookstore indipendente che ha inaugurato il 13 dicembre è nel centro storico della città al numero 68 di via Grotte Bianche, esattamente sotto casa sua, in una traversa parallela alla famosa via Etnea dove ha sede una grande libreria di catena. Se per la sua abbiamo scritto bookstore è perché lui l’ha battezzata Gatsby Books in omaggio al personaggio di Francis Scott Fitzgerald, con l’arredamento in stile anni Venti come se fosse un set del romanzo americano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Giuseppe Quattrocchi, l’America di Gatsby in libreria a Catania

In ogni posto ... porti te stesso Di Beppe Quattrocchi Chi ha avuto la fortuna di viaggiare ... ha sicuramente notato quando ogni posto racconti sempre qualcosa di noi . Non so quanti di voi possono aver riconosciuto dalle foto alcuni dei posti di cui parlo che sia - facebook.com facebook