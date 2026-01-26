Calo demografico e occupazione | A Pisa tra 10 anni a rischio più di 13mila potenziali lavoratori pmi in difficoltà

A Pisa, nel 2024, la percentuale di lavoratori over 50 si avvicina al 35%, con un'età media superiore ai 42 anni. Tra dieci anni, si prevede un calo di oltre 13.000 potenziali lavoratori, mettendo a rischio molte PMI locali. Questi dati evidenziano le sfide di un mercato del lavoro in evoluzione, richiedendo strategie mirate per sostenere l’occupazione e la crescita economica della zona.

Nel 2024 la platea dei lavoratori over 50 a Pisa e Provincia è arrivata al sfiorare il 35%, con un'età media complessiva che supera i 42 anni. E' quanto emerge dallo studio pubblicato dalla Cgia di Mestre su dati Istat. "A causa della recessione demografica, da qui al 2035 le imprese della provincia di Pisa rischiano di perdere 13.986 potenziali lavoratori, il -5,3% rispetto ad oggi", afferma con preoccupazione il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli: "Un dato decisamente migliore rispetto alla media nazionale (- 7,8%) e regionale (- 6,2%), ma che, se non affrontato adeguatamente, rischia di incidere profondamente sulla tenuta delle piccole e medie imprese, soprattutto sul comparto ricettivo e del commercio.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Meno nascite vuol dire meno lavoro: il rapporto della Cgia sul rapporto tra calo demografico e occupazioneIl calo delle nascite influisce direttamente sull’occupazione, mettendo a rischio la vitalità delle imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni.

