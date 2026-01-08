Occupazione in crescita ma non in tutti i settori | soffrono tessile e calzature

A Pistoia, alla fine del terzo trimestre 2025, l’occupazione ha registrato valori ancora positivi, superiori alla media regionale. Tuttavia, la crescita non è uniforme: alcuni settori, come il tessile e le calzature, mostrano segnali di crisi e difficoltà future. La situazione evidenzia una realtà lavorativa in miglioramento complessivo, ma ancora caratterizzata da criticità in determinati comparti economici.

Pistoia, 8 gennaio 2026 – Valori ancora positivi, e superiori alla media regionale, per quanto riguarda l' occupazione nella nostra provincia alla fine del terzo trimestre dello scorso anno, quindi al 30 settembre, rispetto ai numeri dei dodici mesi precedenti ma la distribuzione dei posti di lavoro è davvero troppo a macchia di leopardo, con comparti in particolare crisi come tessile e calzature che non fanno ben sperare per il futuro. È questa l'estrema sintesi dei dati che emergono dall'analisi della congiuntura economica, pubblicata in questi giorni, dall'Irpet (Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana), sui livelli occupazionali e i settori produttivi coinvolti.

