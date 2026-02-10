L’hot dog da mezzo metro dell’Ikea vuole sfidare un mito

Ikea presenta un hot dog da mezzo metro negli Emirati Arabi Uniti. La catena svedese entra nel mercato del fast food con una proposta che mira a sfidare il classico hot dog di Costco. Il nuovo panino, lungo mezzo metro, sta facendo parlare di sé e sta già attirando clienti curiosi.

Ikea entra nel mondo del fast food con una provocazione gastronomica: un hot dog da mezzo metro, lanciato negli Emirati Arabi Uniti, che punta a sfidare il mitico hot dog low-cost di Costco. L’iniziativa, che ha già attirato l’attenzione dei social media, potrebbe innescare una competizione tra i due colossi della vendita al dettaglio e mettere in discussione il prezzo imbattibile di 1,50 dollari del panino americano. L’immagine di Ikea, da sempre associata all’estetica scandinava e al concetto di hygge, sembra subire una trasformazione inaspettata. Il colosso svedese, noto per i suoi mobili funzionali e dal design minimalista, si lancia in una sfida di dimensioni e di gusto, proponendo un hot dog che supera ogni aspettativa in termini di grandezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ikea HotDog

